Суд освободил рэпера Хаски

Адвокат Алексей Аванесян, представляющий интересы рэпера Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) заявил об освобождении своего подзащитного на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, суд постановил немедленно прекратить исполнение административного наказания для Хаски в виде ареста на 12 суток.

Напомним, после отмены концерта в Краснодаре Хаски попытался выступить перед фанатами на улице, забравшись на чужую машину, за что был арестован в Краснодаре на 12 суток за хулиганство, ещё трое суток ему добавили за отказ пройти медицинское освидетельствование. При этом в общей сложности рэперу грозило 45 суток ареста.