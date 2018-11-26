Песков о военном положении на Украине: Попахивает электоральными интригами

В Кремле связывают планы украинских властей с грядущими выборами и предостерегают: это не только неправильно, но и опасно.

Военное положение на Украине, которое может быть введено уже сегодня, является элементом "электоральных интриг". Такую точку зрения в беседе с журналистами выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Пока ещё ничего не введено, но, безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобное решение, конечно, попахивает электоральными интригами, — констатировал он.

При этом представитель Кремля отметил, что решать предвыборные задачи, "размахивая флагом войны", не только неправильно, но и опасно. В связи с этим Песков предостерёг украинских коллег от этих шагов.

Напомним, что о военном положении в Киеве заговорили после инцидента вблизи Керченского пролива. Утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России. После вторжения по тревоге были подняты российские штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Киева были расценены как провокация.