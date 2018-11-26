Порошенко договорился о срочном созыве заседания Украина — НАТО

В Киеве заявили, что украинская сторона требует усилить международное давление на Россию после инцидента вблизи Керченского пролива.

Украинский президент Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с Генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и договорился о срочном созыве комиссии Украина — НАТО. Об этом в своём Facebook проинформировал пресс-секретарь политика Святослав Цеголко.

— Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина — НАТО из-за агрессии России, — написал он.

По словам Цеголко, украинская сторона требует усилить международное давление на Россию "для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей".

По предварительным данным, заседание состоится в понедельник на уровне послов Украины и Альянса, место проведения — Брюссель.

Напомним, что о военном положении в Киеве заговорили после инцидента вблизи Керченского пролива. Утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России. После вторжения по тревоге были подняты российские штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Киева были расценены как провокация.