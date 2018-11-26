"Глубоко озабочены". США поддержали действия Украины в Керченском проливе

Вашингтон обвинил Россию в усилении напряжённости после того, как ей пришлось реагировать на нарушение собственных границ.

Соединённые Штаты Америки на экстренном заседании Совета безопасности ООН отказались рассматривать инцидент в Керченском проливе как нарушение границ Российской Федерации.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала изменить формулировку вопроса повестки дня таким образом, чтобы речь в нём шла о провокации со стороны Москвы, а не Киева.

— Мы призываем всех членов СБ ООН голосовать против предложенного пункта повестки дня. Готовы обсуждать совершённую Россией провокацию в рамках подобающей постановки вопроса, — заявила Хейли.

Она добавила, что взгляды Вашингтона на то, что произошло в Керченском проливе, разделяют также Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания. От имени всех пяти стран она объявила о "решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ".

— Мы едины в том, чтобы противостоять попыткам России обсуждать серьёзный рост напряжённости в Керченском проливе в рамках пункта повестки дня, обозначенного как нарушение границ Российской Федерации, — сказала постпред США.

Как ранее сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три судна украинских ВМС пересекли границу России. После этого в воздух поднялись российские Су-25, был также задействован флот. Украинских моряков вскоре задержали, трое из них пострадали. В ФСБ сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконное пересечение государственной границы".