Тереза Мэй назвала дату итогового голосования по Brexit

Итоговое голосование по соглашению с ЕС о Brexit состоится 11 декабря, сообщила премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй.
— Я с нетерпением жду 11 декабря, когда палата соберётся, чтобы определиться, поддержать или нет реализацию итогов референдума. Эта сделка не только реализует волю народа, но и гарантирует все рабочие места, — сказала она.
Как ранее писал Лайф, на саммите ЕС лидеры 27 стран утвердили проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй после этого заявила, что не видит повода для грусти в этом событии.
Официальный представитель России при ЕС Владимир Чижов выразил мнение, что Терезу Мэй ожидает "невесёлое Рождество", поскольку соглашение, о котором в стране не могут договориться уже полгода, предстоит одобрить не только британскому, но и Европейскому парламенту.
Ожидается, что Великобритания перестанет быть членом ЕС в марте 2019 года.
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