Тереза Мэй назвала дату итогового голосования по Brexit

Британский премьер призналась, что с нетерпением ждёт момента, когда палата общин окончательно решит, выйдет ли страна из Европейского союза.

Итоговое голосование по соглашению с ЕС о Brexit состоится 11 декабря, сообщила премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй.

— Я с нетерпением жду 11 декабря, когда палата соберётся, чтобы определиться, поддержать или нет реализацию итогов референдума. Эта сделка не только реализует волю народа, но и гарантирует все рабочие места, — сказала она.

Как ранее писал Лайф, на саммите ЕС лидеры 27 стран утвердили проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй после этого заявила, что не видит повода для грусти в этом событии.

Официальный представитель России при ЕС Владимир Чижов выразил мнение, что Терезу Мэй ожидает "невесёлое Рождество", поскольку соглашение, о котором в стране не могут договориться уже полгода, предстоит одобрить не только британскому, но и Европейскому парламенту.

Ожидается, что Великобритания перестанет быть членом ЕС в марте 2019 года.