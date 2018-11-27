В Раде раскритиковали Порошенко за введение военного положения

Депутат Верховной рады Олег Ляшко подверг критике лидера Незалежной Петра Порошенко за его решение о введении на Украине военного положения после инцидента в Керченском проливе.

— Это не военное положение, это лишение украинцев всех конституционных прав, — заявил телеканалу "112 Украина" Ляшко.

По мнению депутата, такое решение Порошенко направлено "против каждого украинца" и лишает жителей страны "права на образование, права работать, права зарабатывать, права разговаривать на родном языке".

Также Ляшко выразил мнение, что, решаясь на введение военного положения, Порошенко со своим низким рейтингом в преддверии выборов пытается узурпировать власть.

— Ему безразлично военное положение. Его партнёры как ездили в Москву, так и ездят. Бизнес как вёл, так и ведёт. Это попытка узурпировать власть и обмануть украинцев, — отметил Ляшко.

Напомним, ранее в Верховной раде одобрили введение 30-дневного военного положения в отдельных областях Украины после инцидента в Чёрном море.