Трамп предложил создать международную альтернативу CNN

По мнению главы Белого дома, телеканал обманывает зрителей по всему миру и показывает США в фальшивом виде.

Президент США Дональд Трамп предложил создать телевизионную сеть для иностранной аудитории в качестве альтернативы CNN. Об этом американский лидер написал на своей странице в "Твиттере".

Трамп также отметил, что дела у CNN гораздо лучше идут в остальном мире, чем на родине.

— Во всём мире CNN является мощным голосом, который изображает Соединённые Штаты в пристрастном и фальшивом виде. Необходимо что-то делать, в том числе, возможно, создать нашу собственную всемирную сеть, чтобы показать всему миру, какие великие мы на самом деле! — заявил президент США.

Стоит отметить, CNN не раз открыто выступал против Трампа и его администрации. Ранее аккредитации в Белый дом был лишён один из сотрудников телеканала. Но позже пропуск был снова выдан журналисту.