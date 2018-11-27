Трамп предложил создать международную альтернативу CNN

Президент США Дональд Трамп предложил создать телевизионную сеть для иностранной аудитории в качестве альтернативы CNN. Об этом американский лидер написал на своей странице в "Твиттере".
Трамп также отметил, что дела у CNN гораздо лучше идут в остальном мире, чем на родине.
— Во всём мире CNN является мощным голосом, который изображает Соединённые Штаты в пристрастном и фальшивом виде. Необходимо что-то делать, в том числе, возможно, создать нашу собственную всемирную сеть, чтобы показать всему миру, какие великие мы на самом деле! — заявил президент США.
Стоит отметить, CNN не раз открыто выступал против Трампа и его администрации. Ранее аккредитации в Белый дом был лишён один из сотрудников телеканала. Но позже пропуск был снова выдан журналисту.
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