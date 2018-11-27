"Он безопасен". Трамп оправдал применение слезоточивого газа против мигрантов

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"Он безопасен". Трамп оправдал применение слезоточивого газа против мигрантов

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Президент США Днальд Трамп. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава Белого дома Дональд Трамп осудил действия мигрантов с детьми, которые попытались пересечь границу с США.

Американский лидер также добавил, что слезоточивый газ, применённый полицией, не представлял опасности для людей.

— Этот слезоточивый газ — очень слабая форма газа, — заявил Трамп.

Ранее глава Белого дома отметил, что США вообще закроют въезд в страну со стороны границы с Мексикой. Кроме того, Трамп разрешил военным в случае ЧП стрелять в мигрантов.

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