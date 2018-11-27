В Кремле не стали комментировать тему освобождения рэпера Хаски

Кремль не комментирует решение суда отпустить из-под административного ареста рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Я вообще эту тему оставлю без комментариев, — сказал представитель Кремля.
Напомним, после отмены концерта в Краснодаре Хаски попытался выступить перед фанатами на улице, забравшись на чужую машину, за что был арестован на 12 суток за хулиганство. За отказ пройти медицинское освидетельствование ему добавили ещё трое суток. Накануне суд отменил 12 суток ареста для рэпера, в итоге Хаски выпустили из изолятора.
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