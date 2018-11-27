Без "хайпа". Некоторым модным словам предрекли исчезновение из русского языка

Иностранные слова закрепляются лишь в том случае, когда общество видит в них пользу.

Проректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Михаил Осадчий заявил агентству городских новостей "Москва", что такие слова, как "хайп" и "хайли лайкли", не задержатся надолго в русском языке.

— "Хайли лайкли" — это ситуативный варваризм, судьба которого пока неизвестна; никто не гарантирует, что это выражение закрепится в русском языке, равно как и модные нынче слова "хайп", "рандомный". Я сомневаюсь в том, что они могут задержаться в русском языке: у них нет функциональной ниши, они пришли к нам на волне моды и эмоций, так же и уйдут, — рассказал Осадчий.

Он также подчеркнул, что иностранные слова закрепляются в языке в том случае, когда общество видит в них какую-либо пользу. В пример он привёл слово "мундиаль", которому нет аналога в русском языке, обозначающее "мировой чемпионат".

Кроме этого, Осадчий отметил, что надолго не задерживаются и эрративы, подверженные нарочному искажению носителями языка. По его мнению, "эщкере", "айс" и ряд других слов и выражений являются давно списанными.

Ранее Лайф рассказывал, что "хайли лайкли", "мундиаль", "пенсионный" стали словами года в России по версии портала "Словари XXI века". При этом, по версии Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, словом года стал "шпиль".