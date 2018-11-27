"Цель не подтверждена". 30 россиянам отказали во въезде на Украину

Пограничники отметили, что их решение никак не связано с введением военного положения в стране.

В киевском аэропорту Жуляны во въезде на Украину отказали сразу 30 гражданам России, прилетевшим из Минска. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что сначала пассажирам запретили покидать аэропорт, а после и вовсе задержали и отняли паспорта. В итоге граждане РФ были депортированы обратно в Минск из-за отсутствия достаточных оснований пребывания на территории Украины.

— Люди с разными целями ехали. Всё, на мой взгляд, совершенно легально. Кто-то ехал по бизнесу, кто-то встретить родственников, есть семьи с детьми, есть пожилые люди. Всех в результате завернули и заявили, что все будут депортированы, потому как цель поездки не подтверждена, — рассказал один из пассажиров рейса Сергей Малинин.

Добавим, что пограничники не связывали такое решение с введением на Украине военного положения.

Напомним, лидер Незалежной Пётр Порошенко ввёл в стране военное положение сроком на 30 дней, после того как три судна ВМС Украины пересекли государственную границу РФ и были в итоге задержаны.