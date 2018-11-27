Первый пошёл. Суд в Симферополе арестовал одного из украинских моряков

Всего же сегодня в Крыму изберут меру пресечения 12 из 24 украинских военнослужащих.

Киевский районный суд Симферополя арестовал одного из украинских моряков, задержанных после конфликта в Керченском проливе. Владимира Варимеза заключили под стражу на два месяца.

Сегодня суду предстоит решить судьбу еще 11 членов экипажа украинских кораблей-нарушителей. Всего их 24, трое пока остаются на лечении в медучреждениях Керчи. Сообщалось, что раненые — рядовые моряки 1999, 1998, 1994 годов рождения, а не командиры. Один из них ранен в плечо, другой — в бедро, третий — в кисть.

Напомним, в воскресенье три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.