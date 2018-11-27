Шестеро украинских моряков-нарушителей арестованы на два месяца

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Шестеро украинских моряков-нарушителей арестованы на два месяца

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Один из задержанных моряков с кораблей ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". 

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Сегодня вердикт суда услышат ещё шестеро задержанных. Всего их 24, трое пока остаются на лечении в медучреждениях Керчи.

Киевский районный суд Симферополя арестовал уже шестерых украинских моряков, задержанных после конфликта в Керченском проливе. Андрей Опрыско, Виктор Варемез, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Юрий Будзыло и Сергей Цыбизов пробудут в СИЗО до 25 января 2019 года. Сегодня вердикт суда услышат ещё шестеро задержанных.

Напомним, в воскресенье три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.

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