Шестеро украинских моряков-нарушителей арестованы на два месяца

Сегодня вердикт суда услышат ещё шестеро задержанных. Всего их 24, трое пока остаются на лечении в медучреждениях Керчи.

Киевский районный суд Симферополя арестовал уже шестерых украинских моряков, задержанных после конфликта в Керченском проливе. Андрей Опрыско, Виктор Варемез, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Юрий Будзыло и Сергей Цыбизов пробудут в СИЗО до 25 января 2019 года. Сегодня вердикт суда услышат ещё шестеро задержанных.

Напомним, в воскресенье три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.