"Хлопцы, соберитесь!" На Украине снова запутались в сроках военного положения

Читайте также

"Хлопцы, соберитесь!" На Украине снова запутались в сроках военного положения

47
Пётр Порошенко опубликовал новый указ о введении особого режима. Вот только Рада согласовала другие даты. Да и регионы Украины, в которых будет действовать военное положение, в новом документе не обозначены. Пользователи соцсетей гадают, в чём дело?

Похоже, властям Незалежной никак не удаётся определиться со сроками введения военного положения в стране. Ранее Лайф сообщал, что в правительственной газете "Урядовый курьер" по ошибке был опубликован указ о двухмесячном сроке, хотя на заседании Верховной рады поздно вечером было решено ввести особый режим всего на 30 суток.

Очередная путаница возникла в связи с публикацией указа президента Петра Порошенко. Документ был призван узаконить изменения в решении СНБО страны с учётом позиции украинского парламента, но получилось только хуже.

via GIPHY

Дело в том, что в указе Порошенко военное положение вводится с 14:00 (15:00 мск) 26 ноября и должно закончиться в 14:00 (15:00 мск) 26 декабря. СНБО тоже предлагал вводить особый режим с 26 ноября, хоть и на два месяца. А вот во время голосования в Верховной раде звучало 28-е число, на что обратило внимание издание "Гордон".

— Военное положение будет объявлено в 10 областях в 14:00 28 ноября, за что и проголосовали депутаты, — заявили журналистам в администрации президента страны.

Всё происходящее активно комментируют пользователи "Твиттера". Если одни всерьёз пытаются разобраться, что ожидает Украину в грядущем месяце (или всё же в двух?), то другие пробуют даже к этой непростой ситуации относиться с юмором.

Напомним, Верховная рада одобрила указ президента Украины о введении в стране военного положения сроком на 30 дней в приграничных с Россией областях. Поводом для этого послужил инцидент в Керченском проливе: корабли ВМС Украины "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" пересекли российскую границу.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×