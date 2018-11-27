"Хлопцы, соберитесь!" На Украине снова запутались в сроках военного положения

Пётр Порошенко опубликовал новый указ о введении особого режима. Вот только Рада согласовала другие даты. Да и регионы Украины, в которых будет действовать военное положение, в новом документе не обозначены. Пользователи соцсетей гадают, в чём дело?

Похоже, властям Незалежной никак не удаётся определиться со сроками введения военного положения в стране. Ранее Лайф сообщал, что в правительственной газете "Урядовый курьер" по ошибке был опубликован указ о двухмесячном сроке, хотя на заседании Верховной рады поздно вечером было решено ввести особый режим всего на 30 суток.

Очередная путаница возникла в связи с публикацией указа президента Петра Порошенко. Документ был призван узаконить изменения в решении СНБО страны с учётом позиции украинского парламента, но получилось только хуже.

Дело в том, что в указе Порошенко военное положение вводится с 14:00 (15:00 мск) 26 ноября и должно закончиться в 14:00 (15:00 мск) 26 декабря. СНБО тоже предлагал вводить особый режим с 26 ноября, хоть и на два месяца. А вот во время голосования в Верховной раде звучало 28-е число, на что обратило внимание издание "Гордон".

— Военное положение будет объявлено в 10 областях в 14:00 28 ноября, за что и проголосовали депутаты, — заявили журналистам в администрации президента страны.

Всё происходящее активно комментируют пользователи "Твиттера". Если одни всерьёз пытаются разобраться, что ожидает Украину в грядущем месяце (или всё же в двух?), то другие пробуют даже к этой непростой ситуации относиться с юмором.

Так военное положение вступило в силу или нет? — Добрый Укр (@banderivet) 27 ноября 2018 г.

Рада договорилась ввести с 28 ноября, а в указе Порошенко – 26-е число. Хлопцы, соберитесь! https://t.co/wtbrwCT1o7 — Валентин Сидоров (@iKT32Z3lh3AcBE7) 27 ноября 2018 г.

>ввели военное положение

>нельзя критиковать власть (в том смысле, что ограничение на свободу слово) крутокруто — не юна (@lifewithha) 27 ноября 2018 г.

Когда на Украине ввели военное положение https://t.co/NU7Yca5KSQ — ГВАРДЕЙКА (@GVARDEYKA_) 27 ноября 2018 г.

Когда нужно объявлять военное положение искать онлайн бесплатно pic.twitter.com/6cic1KD7wg — нокиа гёрл (@n0RHHpR5Vs2v9hs) 27 ноября 2018 г.

Тот неловкий момент, когда хотели ввести военное положение, но опять получился котел) pic.twitter.com/3T7yEpyegv — Александр Петрович (@Gipnose) 27 ноября 2018 г.

Напомним, Верховная рада одобрила указ президента Украины о введении в стране военного положения сроком на 30 дней в приграничных с Россией областях. Поводом для этого послужил инцидент в Керченском проливе: корабли ВМС Украины "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" пересекли российскую границу.