"Это провокация". Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Глава российского государства поясняет, что киевские власти решили устроить провокацию, чтобы ввести на Украине военное положение.

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе. Лидер страны назвал это провокацией, устроенной украинскими властями в преддверии выборов президента Незалежной.

— Это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года, — сказал российский лидер.

Глава государства отмечает, что у Порошенко есть шансы даже не пройти во второй тур. В связи с этим Украина и решила как-то обострить ситуацию.

Как уже сообщал Лайф, три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Позже стало известно о задержании всех трёх судов и 24 моряков. 16 человек арестованы, им предъявлены обвинения.