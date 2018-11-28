В "Роскосмосе" рассказали, когда Россия построит базу на Луне

В рамках новой лунной программы запланированы первые пилотируемые полёты на поверхность спутника и строительство полноценной станции.

Российская лунная программа рассчитана до 2040 года, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". Отмечается, что реализация будет проходить в несколько этапов.

— Луна — наиболее логичная цель, при этом мы говорим именно о поверхности Луны. Окололунная станция гораздо менее интересна, так как из-за высокой дозы радиации космонавты не могут находиться там постоянно и научных целей для этой станции не так много, — заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Концепцию окончательно доработают за ближайшие три месяца, а затем представят президенту и правительству.

— Концепция уже есть, теперь нужны экономические расчёты, потому что нужно понимание реализуемости, а то нафантазировать можно очень много. Но в целом это всё предварительно обсчитывалось, — прокомментировал РИА "Новости" научный руководитель Института космических исследований Лев Зелёный.

Как ранее писал Лайф, "Роскосмос" работает над созданием новой госпрограммы по освоению Луны. В ней предусмотрено строительство нового корабля, решение проблем радиационной безопасности, а также отправка на спутник Земли российских автоматических станций.

Также сообщалось, что на период с 2025 по 2035 годы намечены первые пилотируемые полёты на поверхность Луны и создание первых элементов посещаемой базы.

Напомним, 24 ноября 2018 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал, что россияне отправятся на Луну и проверят, были ли там американцы.