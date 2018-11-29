Обвинители и адвокаты Бутиной рассчитывают на урегулирование дела без суда

Обвинение и защита россиянки Марии Бутиной, которая сейчас содержится в американской тюрьме, пока не достигли соглашения, но настроены оптимистично. Об этом говорится в совместном заявлении сторон.

По данным РИА "Новости", адвокаты и прокуратура попросили суд не назначать крайние сроки рассмотрения имеющихся в деле ходатайств. Следующее судебное заседание планируется провести 19 декабря.

Марию Бутину задержали в США в июле этого года. ЕЙ грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее Лайф сообщал, что защита Бутиной потребовала перевести её из одиночной камеры, где у россиянки участились приступы клаустрофобии.