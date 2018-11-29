Киев решил добиваться перекрытия пролива Босфор для России

Глава ВМС Украины считает, что Москве нужно показать, "как нарушать нормы международного права".

Киев намерен добиваться, чтобы Турция перекрыла пролив Босфор для России. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

— В соответствии с нормами конвенции Монтрё, а именно пункта 19, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике, — сказал он на международной конференции по вопросам морской безопасности, которая проходит в Киеве.

Воронченко добавил, что цель этого — сделать так, "чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права".

Конвенция Монтрё в 1936 году закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она гарантирует торговым судам всех стран свободу на проход проливов. А вот проход военных судов зависит от того, является ли страна черноморской или нет.

Турция обладает правом блокировать проход кораблей, если посчитает, что есть угроза её безопасности. Также она может закрыть пролив для кораблей воюющих государств.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева в РФ расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.