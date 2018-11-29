"Учитесь, рожайте". Гройсман рассказал, как украинцам пережить военное положение

По его мнению, через месяц у властей уже не будет основания продлевать этот режим.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что понимает опасения граждан в связи с введением в стране военного положения. Он даже дал рекомендации, как им пережить ближайшие 30 дней.

— Всё то, что касается граждан, — живите обычной жизнью. Работайте, учитесь, рожайте. Я глубоко убеждён, что через 30 дней у нас будут все основания не продлевать решение о военном положении и всё будет нормально, — заявил премьер.

Ситуацию прокомментировали и в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Там заявили, что запасов еды в стране хватает, на время военного положения её достаточно и она доступна в любой момент. Если же возникнет спекуляция на ценах, чиновники пообещали экстренно принять меры.

Напомним, накануне президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Оно будет действовать 30 дней в десяти областях Незалежной, граничащих с Россией и имеющих выход к морю.

Такое решение принято после инцидента в Керченском проливе в воскресенье, 25 ноября. Три украинских судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны погранслужбой ФСБ.