"Подход к новым формам войны". Клинцевич оценил призыв Киева закрыть Босфор

По мнению парламентария, после инцидента в Чёрном море мировое сообщество продемонстрировало цинизм, беспардонность и хамство по отношению к РФ.

Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал в беседе с Лайфом намерение Украины попросить Турцию закрыть Босфорский пролив для российских судов после инцидента в Керченском проливе.

— Перекрытие Босфора — это уже военная и экономическая блокада страны, это подход к новым формам войны. Они понимают, что обычную войну с Россией они не выдержат, — считает первый замглавы Комитета Совфеда по обороне и безопасности.

По мнению парламентария, в данном случае нужен детонатор — "какое-то серьёзное, но не суперважное лицо, которое может быть воспринято какими-то сообществами, и уже высказанная им информация начнёт жить своей самостоятельной жизнью". Клинцевич подчеркнул, что мировое сообщество в давлении на Россию сейчас демонстрирует цинизм, беспардонность и хамство.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Чёрном море. Требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда проигнорировали и продолжали совершать опасные манёвры. Позже ФСБ сообщила о задержании кораблей-нарушителей. После случившегося на Украине ввели военное положение на 30 дней. 29 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о намерении Киева попросить закрыть Босфор в связи с инцидентом в Чёрном море.