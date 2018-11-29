Константинополь не смог назначить дату церковного собора на Украине

Ранее предполагалось, что она будет названа точно. Заседание переносилось несколько раз начиная с октября.

Константинопольский патриархат не назначил дату проведения объединительного церковного собора на Украине. Ожидалось, что это будет сделано сегодня по результатам заседания Священного синода в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что пока нет комментариев, почему Синод не назначил дату. Ранее предполагалось, что она будет названа точно. Заседание переносилось несколько раз начиная с октября.

Пока среди журналистов лишь распространили сообщение Вселенского патриархата о том, что был "подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви".

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что вот-вот сбудется "тысячелетняя мечта" украинцев о независимой от Москвы Церкви. В Украинской православной церкви Московского патриархата назвали Порошенко гонителем Церкви, заметив за ним грех ненависти.