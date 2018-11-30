В Кремле выразили сожаление из-за отмены встречи Трампа и Путина

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В Кремле выразили сожаление из-за отмены встречи Трампа и Путина

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Фото: © Pixabay

В Кремле сожалеют о решении Вашингтона отменить встречу президентов РФ и США в Аргентине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

— Это означает, что обсуждение серьёзных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределённое время, — сказал Песков.

Предполагалось, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдёт 1 декабря в ходе саммита G20 в Аргентине. Однако 29 ноября Трамп в "Твиттере" написал, что отменяет переговоры. Американские СМИ сообщили, что такое решение он принял после разговора со своими советниками и чиновниками.

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