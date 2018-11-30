Талькову-младшему грозит тюрьма за пьяное вождение

Стало известно, что в 2016 году его уже задерживали нетрезвым за рулём, и сегодня это повторилось.

Сыну популярного советского, российского певца Игоря Талькова грозит тюремный срок за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Mash.

Сегодня, напомним, Игоря Талькова — младшего задержали нетрезвым за рулём и он отказался пройти медосвидетельствование. Теперь стало известно, что он уже попадал в руки полиции по этой же причине.

В 2016 году Талькова-младшего лишили водительских прав, и теперь за повторное нарушение закона ему грозит уголовная статья 264.к: "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Она предусматривает наказание с возможным заключением в тюрьму на срок до двух лет.

Следователи УВД по ЮАО Москвы уже проводят проверку.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. Им занялось ГУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Адвокат вдовы Талькова нашла возможность возобновить дело, несмотря на срок давности.