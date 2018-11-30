"Я устал от этого". Сын Талькова заявил, что не пил за рулём

Музыкант обвинил полицейских в постоянных придирках, а СМИ назвал средствами массовой деградации.

Музыкант Игорь Тальков — младший, сын советского и российского певца Игоря Талькова, убитого в 1991 году, прокомментировал сообщения о том, что его задержали сегодня в Москве пьяным за рулём.

— Все, кто меня знает, знают, что с 2014 года я не пью. Меня действительно тормознули, и я отказался ехать сдавать кровь, принципиально отказался, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники, постоянно меня обыскивают, постоянно тормозят и просят писать, — пожаловался своим подписчикам музыкант в соцсети.

Он добавил, что "устал от этого и решил себе немного жизнь испортить".

Ранее сообщалось, что в случае, если Тальков-младший действительно был за рулём нетрезвым, ему может грозить до двух лишения свободы по уголовной статье — за повторное грубое нарушение правил дорожного движения.