В Минздраве указали на опасный источник распространения ВИЧ-инфекции

Оказалось, что среди заболевших мужчин немало именно тех, кто имел опыт однополых отношений.

Замглавы Минздрава Сергей Краевой заявил, что половое сношение между мужчинами является постоянным источником распространения ВИЧ-инфекции в России.

— Секс, практикующийся между мужчинами, — вот эти группы, где постоянно находится и тлеет источник инфекции. Именно наша основная задача — работа с этими группами людей, — приводит слова чиновника агентство "Москва".

Краевой добавил, что глобальной задачей медиков на сегодняшний день является предотвращение выхода инфекции за пределы ключевой группы. Но не менее важно снизить вирусную нагрузку и внутри этой группы.

Напомним, что по данным ВОЗ именно Россия, Украина и Белоруссия стали лидерами по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы. При этом в Роспотребнадзоре поспешили заверить, что наша страна остановила распространение заболеваемости ВИЧ-инфекцией и имеет отрицательные цифры прироста по результатам 10 месяцев этого года.