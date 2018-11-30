В Минздраве указали на опасный источник распространения ВИЧ-инфекции

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В Минздраве указали на опасный источник распространения ВИЧ-инфекции

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Фото: © flickr.com/Abdul "B.as.it" IM

Оказалось, что среди заболевших мужчин немало именно тех, кто имел опыт однополых отношений.

Замглавы Минздрава Сергей Краевой заявил, что половое сношение между мужчинами является постоянным источником распространения ВИЧ-инфекции в России.

— Секс, практикующийся между мужчинами, — вот эти группы, где постоянно находится и тлеет источник инфекции. Именно наша основная задача — работа с этими группами людей, — приводит слова чиновника агентство "Москва".

Краевой добавил, что глобальной задачей медиков на сегодняшний день является предотвращение выхода инфекции за пределы ключевой группы. Но не менее важно снизить вирусную нагрузку и внутри этой группы.

Напомним, что по данным ВОЗ именно Россия, Украина и Белоруссия стали лидерами по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы. При этом в Роспотребнадзоре поспешили заверить, что наша страна остановила распространение заболеваемости ВИЧ-инфекцией и имеет отрицательные цифры прироста по результатам 10 месяцев этого года.

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