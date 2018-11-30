На Украине ввели обязательное собеседование для въезжающих россиян

Российским мужчинам же сегодня полностью запретили посещать соседнее государство.

Государственная пограничная служба Украины сообщила о введении обязательного индивидуального собеседования для въезжающих в страну иностранцев, в том числе россиян.

— Во время пересечения границы иностранцами, в частности, гражданами РФ, пограничники проводят усиленное интервьюирование, — заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в интервью телеканалу "112".

Ранее сегодня стало известно, что власти Украины запретили въезд в эту страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Пётр Порошенко объяснил тем, что Россия якобы может провести некие "операции" на Украине.

Некоторых мужчин пускать всё же будут. Это в том числе дипломаты и работники транспорта.