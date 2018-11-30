В РПЦ назвали возможную причину обыска у предстоятеля Киево-Печерской лавры

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В РПЦ назвали возможную причину обыска у предстоятеля Киево-Печерской лавры

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Фото: ©РИА Новости

По словам протоиерея Николая Балашова, это может быть связано с вопросом об "объединительном соборе".

В Московском патриархате считают, что обыск у наместника Киево-Печерской лавры может быть частью плана по принуждению епископов канонической церкви к участию в "объединительном соборе". Такую точку зрения высказал протоиерей Николай Балашов.

— Со стороны властей Украины начинаются "активные мероприятия" по обеспечению "добровольного" объединения украинских православных, — приводит его слова агентство "Интерфакс". — Быть может, такую задачу поставили вчера в Стамбуле?

Как писал Лайф, ранее Константинопольский патриархат не смог назначить дату проведения "объединительного" церковного собора на Украине. Сегодня же стало известно, что СБУ начала обыск у предстоятеля Киево-Печерской лавры Павла.

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