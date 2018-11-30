Порошенко озвучил "две плохие новости" для России и всех запутал

Украинский президент отметился очередным странным заявлением о происходящем в своей стране.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него есть "две плохие новости" для российского руководства. На этот раз "сенсационные" откровения прозвучали в интервью телеканалу Sky News.

— Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ, — сообщил украинский лидер.

Вторая "плохая новость", по мнению Порошенко, заключается в том, что выборы на Украине состоятся, несмотря на военное положение. Правда, в эпилоге украинский политик всё же запутался.

— Если через закон о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек, — подчеркнул Порошенко, назвав фамилию российского президента.

Что имел в виду украинский лидер, понять непросто. Однако у пользователей соцсетей есть свои догадки.

1. я бросил пить.

2. я начал нюхать. — Молотый Риббентроп (@RibbentropM) 30 ноября 2018 г.

Какая-то странная причинно-следственная связь. Надо быть на одной волне, но здоровье не позволяет))) — Konstantin (@S_K_o_s_t_y_a) 30 ноября 2018 г.

Л - логика — Александр (@ihRZhSgMLAyKXwW) 30 ноября 2018 г.

Ранее стало известно, что власти Украины запретили въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Усиленные меры контроля действуют на всех пропускных пунктах в связи с военным положением.

Оно будет действовать 30 дней в десяти областях Незалежной, граничащих с Россией и имеющих выход к морю.