Порошенко озвучил "две плохие новости" для России и всех запутал

Читайте также

Порошенко озвучил "две плохие новости" для России и всех запутал

4461

Фото: © РИА Новости/ Михаил Палинчак

Украинский президент отметился очередным странным заявлением о происходящем в своей стране.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него есть "две плохие новости" для российского руководства. На этот раз "сенсационные" откровения прозвучали в интервью телеканалу Sky News.

— Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ, — сообщил украинский лидер.

Вторая "плохая новость", по мнению Порошенко, заключается в том, что выборы на Украине состоятся, несмотря на военное положение. Правда, в эпилоге украинский политик всё же запутался.

— Если через закон о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек, — подчеркнул Порошенко, назвав фамилию российского президента.

Что имел в виду украинский лидер, понять непросто. Однако у пользователей соцсетей есть свои догадки.

Ранее стало известно, что власти Украины запретили въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Усиленные меры контроля действуют на всех пропускных пунктах в связи с военным положением.

Оно будет действовать 30 дней в десяти областях Незалежной, граничащих с Россией и имеющих выход к морю.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×