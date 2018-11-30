Встречу Трампа и Меркель на G20 перенесли на субботу

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Встречу Трампа и Меркель на G20 перенесли на субботу

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Ангела Меркель вылетела в Аргентину регулярным рейсом. Фото: © Twitter/Agustín Agüero‏

Встречу президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите G20 перенесли на 1 декабря из-за того, что канцлер не смогла вовремя прибыть в Аргентину.

Как сообщили в Белом доме, переговоры лидеров состоятся в 13:25 (19:25 мск).

Напомним, самолёт с канцлером ФРГ на борту совершил экстренную посадку в Кёльне по пути в Аргентину на саммит G20. Причиной посадки стали неполадки с проводкой. Из-за этого Ангела Меркель продолжила путь в Аргентину только утром 30 ноября и опоздала на первый день саммита.

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