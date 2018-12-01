На Украине обсуждают возможное закрытие портов для российских судов

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у Киева есть "много идей" после инцидента в Керченском проливе, в их числе — закрытие ряда украинских портов для российских судов.

— Одна из идей, о которых мы говорим, — не пускать российские суда, которые идут из Азовского или Чёрного моря, в некоторые порты, или пускать не все. И ограничить все возможные контакты, которые в принципе возможны, — сказал Климкин в эфире телеканала "Интер".

Подобные идеи обсуждают в Киеве после того, как 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России и, игнорируя требования остановиться, направились к Чёрному морю. Все три судна были задержаны, моряков арестовали на два месяца.