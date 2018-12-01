Ракету с пилотируемым "Союзом МС-11" установили на стартовый стол на Байконуре

Запуск корабля к МКС запланирован на 14:31 мск 3 декабря. В 20:36 мск этого же дня "Союз" пристыкуется к орбитальной станции.

Ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблём "Союз МС-11" установили на стартовый стол на Байконуре. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

— Произведён вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-11" из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс, — приводит ТАСС слова представителя компании.

Запуск корабля к МКС запланирован на 14:31 мск 3 декабря. В 20:36 мск этого же дня "Союз" пристыкуется к орбитальной станции. В составе экипажа россиянин Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн, а также астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.

Напомним, 11 октября произошла авария с ракетой "Союз-ФГ". Капсула с экипажем космического корабля "Союз МС-10" благополучно приземлилась в Казахстане. Аварийная комиссия "Роскосмоса" сообщила, что был деформирован датчик разделения первой и второй ступеней ракеты.

Как писал Лайф, ранее в NASA сообщили, что 4 декабря к МКС отправится грузовик Dragon.