Трамп отменил пресс-конференцию по итогам G20 из-за смерти Буша-старшего

По словам американского президента, ему очень хотелось встретиться с журналистами, но он сделает это позже.

Президент США Дональд Трамп принял решение отменить пресс-конференцию по итогам саммита "Большой двадцатки" в Аргентине из-за смерти Джорджа Буша — старшего.

— Из уважения к семье Буша и бывшему президенту Джорджу Бушу —старшему мы подождём похорон и после проведём пресс-конференцию, — сказал Трамп.

По его словам, он очень ждал встречу с журналистами, поскольку на саммите "достигли огромного успеха в общении с различными странами и их лидерами".

Ранее стало известно, что Трампа с супругой пригласили на похороны Буша-старшего.

Напомним, Джордж Буш — старший ушёл сегодня из жизни на 95-м году. Он занимал пост президента в 1989–1993 годах. У него пятеро детей, 17 внуков, восемь правнуков. Он пережил свою супругу, которая умерла в апреле 2018 года на 93-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования.