Меркель поужинала в ресторане Буэнос-Айреса и вызвала переполох у горожан

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения программы саммита G20 в столице Аргентины отправилась в известный стейк-хаус Буэнос-Айреса. Заведение не закрывали для высокой гостьи, так что вместе с Меркель и её делегацией смогли поужинать и обычные посетители.

Поход Меркель в заведение не остался незамеченным горожанами. Так что у на выходе из ресторана Don Julio канцлера встречали десятки прохожих и клиентов заведения и снимали на телефоны.

Из-за поломки самолёта канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось лететь в Аргентину регулярным рейсом, где её успели сфотографировать пассажиры бизнес-класса.