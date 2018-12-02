Меркель поужинала в ресторане Буэнос-Айреса и вызвала переполох у горожан

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения программы саммита G20 в столице Аргентины отправилась в известный стейк-хаус Буэнос-Айреса. Заведение не закрывали для высокой гостьи, так что вместе с Меркель и её делегацией смогли поужинать и обычные посетители.
@todonoticias Ángela merkel en don julio pic.twitter.com/TygOZCqm1A— Coti (@Cotiesparab) 2 декабря 2018 г.
Поход Меркель в заведение не остался незамеченным горожанами. Так что у на выходе из ресторана Don Julio канцлера встречали десятки прохожих и клиентов заведения и снимали на телефоны.
Guess who delayed my dinner at Don Julio’s this evening. #G20 #BuenosAries #Merkel pic.twitter.com/ek9I3FwvCQ— mike peter (@mikepeter) 2 декабря 2018 г.
Из-за поломки самолёта канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось лететь в Аргентину регулярным рейсом, где её успели сфотографировать пассажиры бизнес-класса.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени