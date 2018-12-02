"Хорош только в постели". Любовница Гуфа рассказала интимные подробности романа

Девушка рассказала, что рэпер дарил ей дорогие подарки, в числе которых была подвеска с бриллиантами стоимостью более полутора миллионов рублей.

Девушка из Екатеринбурга Яна Шевцова, которая на протяжении двух лет встречалась с известным рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым), рассказала журналу "Стархит" интимные подробности их романа.

— Скажу честно: он был хорош только в постели. Это в нём меня привлекало больше всего. У него очень хороший язык, и он знает, как удовлетворить женщину, — рассказала Шевцова.

Добавим, что 18-летняя девушка сообщила, что Гуф был её первым мужчиной в сексуальном плане.

Она также рассказала, что Долматов дарил ей достаточно дорогие подарки. В частности, речь шла о подвеске с бриллиантами в форме креста за полтора миллиона рублей.

Кроме этого, девушка сообщила, что готова простить Гуфа и начать с ним всё с чистого листа.

Ранее Лайф рассказывал, что молодая любовница Гуфа — 18-летняя Яна Шевцова — пригрозила выложить интимные фотографии с ней и рэпером. После чего от музыканта ушла солистка группы "А'Студио" Кэти Топурия.