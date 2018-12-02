Канадский астронавт: Со знаниями россиян мог бы строить "Союзы" на заднем дворе

Бортинженер корабля "Союз МС-11" накануне старта рассказал, чему его научили российские космонавты.

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак признался, что поражён уровнем знаний российских специалистов Международной космической станции. Он рассказал, что в течение года изучал под их руководством устройство корабля и его систем.

— По завершении этого процесса у меня родилась шутка, которую я всем рассказываю, что я могу построить корабль "Союз" у себя на заднем дворе, — поделился Сен-Жак.

Астронавт добавил, что россияне многому научили его и во время подготовки на тренажёрах, особенно в ходе тренировок действий в случае возможных нештатных ситуаций. По словам Сен-Жака, теперь он понял, что из любого трудного положения есть выход.

Как ранее сообщал Лайф, на Байконуре утвердили состав новой миссии на МКС. В полёт вместе с Давидом Сен-Жаком должны отправиться россиянин Олег Кононенко и американка Энн Шарлотт Макклейн.

Ракету-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблём "Союз МС-11" установили на стартовый стол на Байконуре 1 декабря. Старт запланирован на 3 декабря.