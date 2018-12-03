"Променял семью". Жена Мамаева обвинила мужа в измене

Впрочем, спустя пару часов запись в "Инстаграме" с откровениями Мамаевой была удалена.

Жена арестованного футболиста Павла Мамаева Алана обвинила его в измене.

В своём инстаграм-аккаунте девушка сообщила, что конфликт спортсмена с водителем ведущей Первого канала якобы случился именно из-за любовницы.

— Мой "муж" семью променял на девку, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса, — написала Мамаева.

На этом Алана не остановилась, выложив несколько фото пассии находящегося в СИЗО супруга и даже номер её телефона.

Впрочем, спустя пару часов запись с откровениями Мамаевой была удалена из соцсети.

Напомним, нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и его товарищ хавбек "Краснодара" Павел Мамаев из-за участия в двух драках в столице были арестованы до 8 декабря.

Ранее Алану Мамаеву возмутила критика в адрес мужа. Также девушка представила толстовки в поддержку супруга и Кокорина.