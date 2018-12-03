Во Франции число погибших в результате беспорядков выросло до трёх

В результате продолжающихся беспорядков во Франции число жертв увеличилось до трёх.

Напомним, в первый день акции "жёлтых жилетов" погиб один человек. Его сбил водитель грузовика.

Ещё один мужчина скончался в больнице 20 ноября. Байкер столкнулся с фургоном, который пытался объехать заграждения, установленные протестующими.

Также стало известно ещё об одной жертве. В округе Арль на юго-востоке Франции мужчина попал в аварию из-за установленных на дороге баррикад.

По данным полиции, небольшой фургон столкнулся с грузовиком, который затормозил перед препятствием. Сзади в транспортное средство врезался ещё один автомобиль. В результате инцидента водитель фургона погиб. Мужчина, сидевший за рулём грузовика, получил лёгкие травмы и был госпитализирован.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности произошедшего. Водитель из Арля стал третьим человеком, погибшим в результате протестов.

Беспорядки, вызванные повышением цен на топливо, продолжаются во Франции с середины ноября. Ранее сообщалось, что президент страны Эмманюэль Макрон поручил премьер-министру Эдуарду Филиппу провести встречу с лидерами "жёлтых жилетов".