"Всем страшно". Тимошенко заявила, что украинцы массово бегут из страны

По мнению политика, граждане находятся в шоковом состоянии после введения военного положения в стране.

Лидер фракции Верховной рады "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости сокращения сроков военного положения на Украине из-за массового бегства граждан из страны. Об этом она заявила во время заседания согласительного совета парламента.

— Людям по всей стране очень страшно. Они находятся в шоковом состоянии. Люди массово выезжают из страны, — отметила Тимошенко.

По её мнению, парламент не имеет права не реагировать на всё, что происходит вокруг военного положения. Она предложила депутатам в закрытом режиме выслушать президента страны Петра Порошенко и силовиков, а после этого решить вопрос о сроках военного положения.

Напомним, что президент Украины Пётр Порошенко ввёл в стране военное положение сроком на 30 дней. Сделал он это после того, как 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу РФ в районе Керченского пролива.