Вытащила куртку на дорогу. Тело полузащитника "Локомотива" помогла найти лисица

По словам представителя ГСУ СКР по столице Юлии Ивановой, на лице спортсмена были обнаружены ссадины.

Тело погибшего 18-летнего полузащитника "Локомотива" Алексея Ломакина помогла найти лисица. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, она вытащила на дорогу куртку футболиста, по которой и удалось опознать спортсмена.

По словам представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой, на лице Ломакина обнаружены ссадины. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Как уже сообщал Лайф, 30 ноября мать 18-летнего футболиста обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже. По её словам, молодой спортсмен исчез после распития алкоголя с одним из знакомых. Его нашли мёртвым сегодня, 3 декабря. "Локомотив" уже выразил соболезнования родным погибшего футболиста. По предварительным данным, Ломакин погиб от переохлаждения.