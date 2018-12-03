Вытащила куртку на дорогу. Тело полузащитника "Локомотива" помогла найти лисица

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Вытащила куртку на дорогу. Тело полузащитника "Локомотива" помогла найти лисица

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Фото: © Flickr / Martha de Jong-Lantink

По словам представителя ГСУ СКР по столице Юлии Ивановой, на лице спортсмена были обнаружены ссадины.

Тело погибшего 18-летнего полузащитника "Локомотива" Алексея Ломакина помогла найти лисица. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, она вытащила на дорогу куртку футболиста, по которой и удалось опознать спортсмена.

<p>Фото © Соцсети</p>

По словам представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой, на лице Ломакина обнаружены ссадины. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

<p>Фото: © ФК &#34;Локомотив&#34;</p>

Как уже сообщал Лайф, 30 ноября мать 18-летнего футболиста обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже. По её словам, молодой спортсмен исчез после распития алкоголя с одним из знакомых. Его нашли мёртвым сегодня, 3 декабря. "Локомотив" уже выразил соболезнования родным погибшего футболиста. По предварительным данным, Ломакин погиб от переохлаждения.

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