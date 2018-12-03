Рогозин рассказал, когда Овчинин и Хейг полетят на МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт из США Ник Хейг отправятся на Международную космическую станцию следующим экипажем 1 марта 2019 года. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

— В состав экипажа войдут космонавт Овчинин и астронавт Хейг, а также госпожа Кристина Кох, — сказал Рогозин.

Глава "Роскосмоса" добавил, что рад тому, что экипаж успешно добрался до Международной космической станции.

Овчинин и Хейг должны были оказаться на МКС 11 октября, однако на ракете "Союз" после старта отключились двигатели второй ступени. Экипаж приземлился в Казахстане. К счастью, космонавты не пострадали. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высоко оценил действия экипажа и операторов, отметив, что им удалось избежать худшего развития событий.