Рогозин рассказал, когда Овчинин и Хейг полетят на МКС

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Рогозин рассказал, когда Овчинин и Хейг полетят на МКС

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Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин (Россия) и астронавт NASA Ник Хейг (США). Фото: © РИА "Новости" / Сергей Савостьянов

Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт из США Ник Хейг отправятся на Международную космическую станцию следующим экипажем 1 марта 2019 года. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

— В состав экипажа войдут космонавт Овчинин и астронавт Хейг, а также госпожа Кристина Кох, — сказал Рогозин.

Глава "Роскосмоса" добавил, что рад тому, что экипаж успешно добрался до Международной космической станции.

Овчинин и Хейг должны были оказаться на МКС 11 октября, однако на ракете "Союз" после старта отключились двигатели второй ступени. Экипаж приземлился в Казахстане. К счастью, космонавты не пострадали. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высоко оценил действия экипажа и операторов, отметив, что им удалось избежать худшего развития событий.

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