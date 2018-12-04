Моряки "Механика Погодина" не могут покинуть танкер из-за военного положения

Экипаж российского судна получил устное предупреждение от Пограничной службы Украины.

Морякам российского танкера "Механик Погодин" объявили, что им "не рекомендуется" покидать судно в связи с военным положением на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что соответствующее предупреждение поступило от украинской пограничной службы.

В пресс-службе компании-владельца судна "В.Ф. Танкер" агентству пояснили, что пока на борту есть достаточные запасы продуктов, воды и лекарств. Всё необходимое доставляет экипажу агент судовладельца.

Ранее Херсонский суд отклонил иск о снятии ареста с танкера. Компания "В.Ф. Танкер" намерена обжаловать это решение.

Напомним, российское судно "Механик Погодин" заблокировали в порту Херсона 10 августа 2018 года. Как сообщил судовладелец, формальным поводом для задержания танкера стало то, что его строительство финансировала компания АО "ВЭБ-лизинг", включённая в санкционные списки Украины.

Как сообщал Лайф, в сентябре 2018 года моряки задержанного судна вернулись в Россию, а им на смену прибыл другой экипаж.

Президент Украины Пётр Порошенко 28 ноября 2018 года подписал указ о введении военного положения в 10 регионах страны на 30 дней. Это решение принято после инцидента в Керченском проливе 25 ноября, когда три украинских судна нарушили российскую границу.