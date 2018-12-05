"Ноль сомнений". В США заявили, что убийство Хашогджи заказал саудовский принц

В Конгрессе США Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда назвали сумасшедшим и заявили, что Вашингтону будет сложно вести дела с Эр-Риядом, если у власти в королевстве будет этот человек.

Директор ЦРУ Джина Хаспел провела для сенаторов Конгресса ЦРУ закрытый брифинг, на котором рассказала об обстоятельствах убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, пишет ТАСС.

После этого разговора законодатели окончательно убедились, что за преступлением стоит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

— У меня ноль сомнений, что наследный принц приказал убить, контролировал убийство, знал точно, что происходило, запланировал его заранее, — заявил сенатор-республиканец Роберт Коркер.

Его коллега от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал ввести против Мухаммеда ибн Салмана санкции и прекратить поставки вооружений Эр-Рияду, пока не накажут всех виновных в убийстве.

— Если власть в Саудовской Аравии будет в руках этого человека на протяжении долгого времени, мне кажется, будет очень сложно вести дела, потому что я считаю, что он сумасшедший. Я думаю, он опасен, он подвергает риску отношения, — считает Грэм.

Как ранее писал Лайф, в распоряжение ЦРУ попала аудиозапись, на которой саудовский принц отдаёт приказ "заставить замолчать" Хашогджи. Первым о возможной причастности наследника престола королевства к громкому убийству заявил бывший глава службы британской разведки MI6.

Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года, после того как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле. Позже стало известно, что журналиста убили и расчленили. Тело Хашогджи нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.