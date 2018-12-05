В Совфеде рассказали о нарушениях ДРСМД со стороны США

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В Совфеде рассказали о нарушениях ДРСМД со стороны США

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

За время действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон нарушал его 95 раз. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

— Пентагон использует баллистические и крылатые ракеты-мишени средней и меньшей дальности при испытаниях ударно-боевых возможностей ракет-перехватчиков системы ПРО США, — цитирует Бондарева РИА "Новости".

Сенатор также отметил, что нарушением ДРСМД можно считать и использование Штатами ударных беспилотников большого радиуса действия. Кроме того, США разворачивают в Европе установки МК-41, которые способны запускать запрещённые по ДРСМД ракеты "Томагавк".

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео дал России 60 дней на "выполнение ДРСМД". В противном случае Вашингтон пообещал приостановить исполнение своих обязательств. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия не нарушает условий договора.

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