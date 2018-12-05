Песков обвинил США в нагнетании ситуации вокруг ДРСМД

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Песков обвинил США в нагнетании ситуации вокруг ДРСМД

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Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Представитель Кремля также добавил, что Штаты манипулируют фактами, чтобы закамуфлировать свои истинные цели по соглашению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Вашингтон в нагнетании ситуации вокруг Договора о РСМД. Он пояснил, что США манипулируют фактами, чтобы использовать их в качестве предлога для выхода из соглашения.

— Речь идёт во многом о манипулировании фактами с тем, чтобы этими фактами закамуфлировать истинные цели США по выходу из ДРСМД, — поясняет представитель Кремля.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео дал России 60 дней на "выполнение ДРСМД". В противном случае Вашингтон пообещал приостановить исполнение своих обязательств. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия не нарушает условий договора.

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