СБУ нашла в брошюрах УПЦ признаки разжигания религиозной розни

В украинском ведомстве отметили, что к таким выводам пришёл изучивший печатную продукцию эксперт.

Служба безопасности Украины обвинила УПЦ в разжигании религиозной розни и вражды через распространение соответствующих материалов. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ, которая ранее провела обыски у представителей Церкви.

— Изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни, — говорится в сообщении ведомства.

В СБУ утверждают, что это подтвердил эксперт, который особое внимание уделил брошюре "Украинская православная церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы". В ней специалист обнаружил пропаганду религиозной нетерпимости и оскорбления чувств верующих. Выдержек из брошюры не приводится, однако сообщается, что изъято было 75 экземпляров.

Напомним, ранее СБУ провела обыск у предстоятеля Киево-Печерской лавры Павла. К тому же сообщалось о том, что священников УПЦ массово вызывают на допрос в СБУ. Ранее же Лайф писал, что в Житомирской области прошли обыски в соборах и домах священников.