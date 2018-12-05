Более 40% россиян выразили надежду на восстановление дружбы с Украиной

При этом многие считают, что отношения нормализуются, но дружескими и братскими, как раньше, уже не будут никогда.

Более 40% россиян думают, что в будущем отношения между Россией и Украиной обязательно восстановятся. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа.

Социологи попросили россиян ответить на вопрос, каким они видят будущее российско-украинских отношений. 43% респондентов рассказали, что отношения рано или поздно обязательно восстановятся как дружеские и союзнические.

Еще 34% считают, что отношения нормализуются, но дружескими и братскими, как раньше, уже не будут никогда. 16% россиян думают, что они продолжат ухудшаться. Затруднились ответить семь процентов опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведён 27 ноября 2018 года. В телефонном интервью принимали участие более полутора тысяч человек от 18 лет. Опрос был проведён в связи с инцидентом в Керченском проливе, где три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ.

Ранее опрос показал также отношение россиян к самому инциденту в Керченском проливе.