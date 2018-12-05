Опрос показал отношение россиян к инциденту в Керченском проливе

Большинство опрошенных склонны думать, что произошедшее было спланированной провокацией со стороны украинских властей.

Большинство россиян (79%) считают спланированной провокацией Киева ситуацию с задержанием украинских моряков около Керченского пролива. Это следует из результатов опроса, проведённого ВЦИОМом.

— Инцидент в Керченском проливе однозначно воспринят россиянами как сознательная провокация украинских властей, предпринятая ими с целью патриотической мобилизации вокруг президента Порошенко, — рассказал генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

Исследование показало также, что 87% россиян в курсе случившегося в Керченском проливе. 70% из этого числа считают действия российских пограничников безусловно правильными в отношении украинских моряков. 23% считают, что задержание было "скорее правильным". И только 2% заявили, что действия России были "скорее неправильными", а ещё 1% — посчитали данные действия "безусловно неправильными".

Каждый пятый житель России (19%) считает, что провокация была совершена специально для развязывания войны между Россией и Украиной, а 17% объясняют это как повод для того, чтобы обвинить Россию в агрессии.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации. Им предъявлены обвинения.