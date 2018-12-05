В США бойфренда Бутиной могут привлечь к ответственности по аналогичной статье

Россиянку задержали в США в июле 2018 года, её обвинили в "работе на иностранное правительство".

Американскому возлюбленному Марии Бутиной Полу Эриксону могут быть выдвинуты обвинения, аналогичные предъявленным россиянке. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации журналистов, такое предупреждение было указано в письме, которое отправили федеральные следователи адвокатам Эриксона в сентябре. Но несмотря на это, против него не было выдвинуто никаких обвинений, как и не сказано, что таковые появятся в будущем.

Что же касается самой Марии Бутиной, то ранее Лайф сообщал, что из-за нахождения в одиночной камере у девушки резко ухудшилось самочувствие, однако несмотря на это, Окружной суд Вашингтона отказался перевести её на более мягкие условия содержания.