СБУ допросила 14 священников УПЦ по делу о госизмене

В УПЦ эти допросы расценивают как давление и "запугивание священников с целью силой загнать в так называемую единую церковь".

Служба безопасности Украины допросила священнослужителей канонической УПЦ в качестве свидетелей по делам о госизмене и "разжигании межрелигиозной вражды". Об этом сообщили в СБУ. В Ровенской епархии УПЦ информацию подтвердили, но заявили, что священникам предъявили обвинения.

— Один священник Сарненско-Полесской и 13 священников нашей, Ровенской епархии. На этих допросах, которые прошли сегодня, всё сводится к двум статьям: "Государственная измена" и "Разжигание религиозной войны". Речь идёт о брошюрах, которые были распространены по храмам нашей епархии, — рассказал секретарь Ровенской епархии УПЦ протоиерей Александр Егоров.

По его словам, эти брошюры не несут угрозы суверенитету Украины и "дают правильную оценку на некоторые вещи относительно православия". Ранее сообщалось, что в этих материалах СБУ нашла признаки разжигания религиозной розни.

— Они (обвинения) не имеют под собой никакой почвы. Вешаются совсем надуманные ярлыки, выискиваются люди второго сорта. Нас пытаются выставить не патриотами, — говорится в сообщении УПЦ.

Напомним, 1 декабря стало известно, что священников Украинской православной церкви массово начали вызывать на допрос в СБУ. Всех их вызывают в качестве свидетелей без объяснения, о чём свидетельствовать.