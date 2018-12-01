Пытаются надавить. Священников УПЦ массово вызывают на допрос в СБУ

В Ровенской области священнослужителей вызывают в качестве свидетелей без объяснения, о чём свидетельствовать.

Священников Украинской православной церкви массово начали вызывать на допрос в СБУ. Об этом сообщает издание "Вести Украины" со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ. В частности, повестки о вызове к замначальника следственного отдела управления СБУ в Ровенской области Б.М. Тузу получили 20 священников местной епархии.

Кроме того, повестки получило и значительное количество священников благочинных Сарненской епархии. Всех их вызывают в качестве свидетелей без объяснения, о чём свидетельствовать.

По мнению руководителя юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, действия власти на Украине сейчас направлены на то, чтобы принудить епископов к участию в так называемом "объединительном соборе".

Напомним, ранее на Синоде Вселенского патриархата было принято решение о созыве объединительного собора на Украине и одобрен текст томоса о создании поместной церкви, однако дату Константинополь назначить пока не смог. В то же время СБУ провела обыск у предстоятеля Киево-Печерской лавры Павла, что было расценено как часть плана по принуждению епископов канонической Церкви к участию в "объединительном соборе".

Как ранее писал Лайф, до этого президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не даст УПЦ расставлять "пальцы веером".